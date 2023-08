Niedergang einer Tradition? In Irland schliessen viele Pubs ihre Türen für immer. Wie aus einem Bericht des Branchenverbands Drinks Industry Group of Ireland (DIGI) hervorgeht, ging die Zahl der Kneipen in dem EU-Land zwischen 2005 und 2022 um mehr als ein Fünftel (22,5 Prozent) zurück. In ländlichen Regionen ist der Rückgang sogar noch stärker, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht zu entnehmen ist. Die Entwicklung sei "alarmierend", so der Verband.

23.08.2023 14:35