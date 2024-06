Polen grenzt im Osten auf einer Länge von rund 400 Kilometern an Russlands Verbündeten Belarus. Das Land hat in den vergangenen Monaten wieder mehr Migranten registriert, die unerlaubt von Belarus aus die Grenze in die EU überqueren wollten. Die Einführung der Sperrzone soll die illegale Schleusung erschweren und die Arbeit von Grenzschutz, Armee und Polizei unterstützen. Sie gilt auch als Reaktion auf eine tödliche Messerattacke Ende Mai auf einen polnischen Soldaten am Grenzzaun.