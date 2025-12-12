Der Auswahl der Mitglieder ging eine lange Debatte im Landrat am 27. November voraus. Am Ende schloss er folgende seiner Mitglieder von der Wahl aus: aktuelle und ehemalige Bankratsmitglieder sowie Angestellte der BLKB, Mitglieder von Bank- und Verwaltungsräten anderer Banken, aktuelle und ehemalige Mitglieder der Finanzkommission, Personen mit aktuellem oder ehemaligem Mandatsverhältnis zur BLKB und Mitglieder von Leitungsgremien anderer Banken.