Die Aktie legte am Vormittag zu und war zuletzt mit plus 2,3 Prozent einer der grössten Gewinner im MDax . Sie knüpfte damit an die Anfang Juni begonnene Erholungs-Rally an. "Das Unternehmen bleibt auf dem Weg zum Erreichen der Jahresziele", schrieb Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank. Nach den Zahlen des Wettbewerbers Adidas sei es gut zu sehen, dass Puma beim Umsatz besser als erwartet abgeschnitten habe - auch wenn das teilweise Preisnachlässen geschuldet sei. Der Sportartikelhersteller habe ein beeindruckendes Umsatzwachstum aus eigener Kraft vorgelegt, notierte auch Jefferies-Analyst James Grzinic.