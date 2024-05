Die im MDax notierte Aktie setzte zur Handelseröffnung zu einem Höhenflug an und gewann mehr als sechs Prozent. Am frühen Mittag lag der Kurs noch bei mehr als vier Prozent im Plus. «Puma hat im ersten Quartal mehr geliefert, als vom Kapitalmarkt erwartet», konstatierte Analyst Thomas Maul von der DZ Bank in seiner ersten Reaktion. Fussballschuhe seien die treibende Kraft gewesen. «Die Konsensschätzungen dürften leicht steigen», so Maul.