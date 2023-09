Der Sportartikelhersteller Puma hat mit internationaler Prominenz sein 75-jähriges Bestehen gefeiert. «Wir sind gewachsen, aber wir sind immer echt geblieben», sagte Vorstandschef Arne Freundt am Donnerstag in Herzogenaurach vor einem Teil der weltweit 20 000 Mitarbeiter sowie zahlreichen Gästen aus dem Spitzensport. Der Manager verwies auf die wirtschaftlichen Erfolge. Allein in den vergangenen zwölf Jahren sei der Umsatz von drei Milliarden auf 8,5 Milliarden Euro fast verdreifacht worden.

28.09.2023 15:12