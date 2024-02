Puma hat bei der Vorlage der Jahreszahlen am Dienstag die erste weltweite Markenkampagne seit zehn Jahren angekündigt, die das Wachstum ankurbeln soll. Zudem sollen Marktanteile hinzugewonnen werden. Freundt sagte dort, die «emotionale Bindung» zwischen Konsument und Marke müsse gestärkt werden. Der Anteil der Marketingausgaben von rund zehn Prozent an den Gesamtkosten soll jedoch nicht erhöht werden - stattdessen will sich Puma stärker auf wesentliche Teile seiner Produktpalette konzentrieren. So soll es etwa bei Fussball- und Laufschuhen Produkterneuerungen geben. Insgesamt zeige der Trend in der Branche in Richtung von sogenannten Low-Profile-Schuhen - Schuhwerk mit besonders flacher Sohle.