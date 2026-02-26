Die im MDax notierte Aktie legte Donnerstagmittag dennoch um rund drei Prozent zu. Zu Handelsbeginn waren die Gewinne noch deutlich höher gewesen. Anleger zeigten sich erleichtert. So seien die Zahlen zum Schlussquartal weniger schlecht ausgefallen als befürchtet, kommentierte Analyst Thomas Maul von der DZ Bank. «Wie erwartet gibt es keine Dividende für 2025.» Auch beim Ausblick blieben negative Überraschungen aus. Dieser liege auf Höhe des Konsenses, so der Experte. «Diese Prognose mag zwar konservativ erscheinen, liegt aber etwas über den Markterwartungen», schrieb dagegen RBC-Analyst Piral Dadhania. Für das vierte Quartal hob er ein etwas besser als gedachtes Bekleidungsgeschäft hervor.