Der Sportartikelhersteller Puma ist mit Umsatzrückgängen in das neue Jahr gestartet. Dabei belasteten der starke Euro sowie eine schwächere Nachfrage in der europäischen Region EMEA die Entwicklung. Beim Abbau überschüssiger Lagerbestände kommt das Unternehmen indes voran. Puma befindet sich derzeit im Umbau und hat die Aktionäre für 2026 bereits auf ein Übergangsjahr mit weiteren Umsatzeinbussen eingestellt. In dieser Phase kommt es auch zu einem Wechsel im Finanzressort. Die Jahresprognose wurde bestätigt.