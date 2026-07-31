Umsatzseitig konnte Puma dabei im zweiten Quartal noch keine Verbesserungen daraus erzielen. Die Erlöse sanken um knapp zehn Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Herzogenaurach mitteilte. Insbesondere das Grosshandelsgeschäft in der amerikanischen und europäischen Region entwickelte sich schwächer. Dabei senkt Puma derzeit die Verkäufe in diesen Kanal, speziell in Nordamerika und Europa. Auch im eigenen Einzelhandel ging die Nachfrage leicht zurück, während das E-Commerce-Geschäft ein leichtes Plus verzeichnete.