Die neuen Ziele liegen zum Teil deutlich unter den Analystenerwartungen. Die im MDax notierte Aktie sackte daher am Mittwoch um fast ein Viertel ab auf zuletzt 21,86 Euro. Damit summiert sich das Minus im laufenden Jahr auf rund 50 Prozent. Puma liegt weit hinter Adidas, die unter dem früheren Puma-Chef Björn Gulden aufblühen, was sich auch in einem Kursplus von rund einem Fünftel seit Ende 2023 zeigt. Puma liegt in diesem Zeitraum rund 57 Prozent im Minus. Zuletzt gaben Adidas trotz der Puma-Schwäche nur leicht nach. Die Aktie sei damit ähnlich niedrig bewertet wie 2009 und 2015, als es ebenfalls deutliche Gewinnrückgänge gegeben habe, hiess es von Warburg Research.