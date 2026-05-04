Die Kapitalerhöhung soll vom 11. Mai bis 22. Mai 2026 für den PSO mittel in der Höhe von 122 Millionen Franken einbringen, wie aus einer Mitteilung vom Montagabend hervorgeht. Die Emission erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz: Auf jeden bestehenden Anteil entfällt ein Bezugsrecht. Neun Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von fünf neuen Anteilen zum Emissionspreis.
Der Ausgabepreis wird mit 128,80 Franken pro Anteil angegeben, und der Bezugsrechtehandel läuft bis zum 20. Mai. Die Ausgabe neuer Anteile sei auf maximal 946'450 begrenzt. Für die Liberierung der neu ausgegebenen Anteile ist der 29. Mai 2026 vorgesehen.
«Für die zeitnahe Verwendung des Kapitals besteht bereits eine umfangreiche Pipeline an attraktiven Akquisitionsobjekten», so Pure Funds. Ziel sei es, die Wohnquote sowie die Lage- und Objektqualität des Portfolios weiter zu steigern.
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(AWP)