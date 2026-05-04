Die Kapitalerhöhung soll vom 11. Mai bis 22. Mai 2026 für den PSO mittel in der Höhe von 122 Millionen Franken einbringen, wie aus einer Mitteilung vom Montagabend hervorgeht. Die Emission erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz: Auf jeden bestehenden Anteil entfällt ein Bezugsrecht. Neun Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von fünf neuen Anteilen zum Emissionspreis.