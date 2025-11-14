Die Fondsgesellschaft Pure Funds hat die Eckdaten zur geplanten Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht für ihren Immobilienfonds Pure Swiss Opportunity REF (PSO) bekannt gegeben. Mit der Ausgabe von maximal 306'384 neuen Anteilen sollen ihm 40 Millionen Franken zufliessen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.