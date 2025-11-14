Der Emissionspreis beträgt 130,45 Franken pro neuen Anteil des PSO. Die Zeichnungsfrist beginnt am 24. November und dauert bis zum 5. Dezember 2025. Die Liberierung der neu ausgegebenen Anteile erfolgt am 12. Dezember.
Die Emission wird laut Mitteilung im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz durchgeführt. Jedem bisherigen Anteil werde ein Bezugsrecht zugeteilt. Neun Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von zwei neuen Anteilen gegen Bezahlung des Emissionspreises.
Das zusätzliche Kapital werde für Zukäufe strategiekonformer Liegenschaften verwendet, hiess es weiter. Zudem will der Fonds, der seit Oktober an der Schweizer Börse kotiert ist, damit die Fremdfinanzierungsquote reduzieren.
