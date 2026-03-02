Alle Liegenschaften befänden sich an sehr guter Makro- und Mikrolage in der Stadt Zürich und seien voll vermietet, teilte die Fondsgesellschaft Pure Funds am Montag mit. Der Gesamtmarktwert der zugekauften Liegenschaften beläuft sich auf 56 Millionen. Der Wert des Immobilien-Portfolios erhöhe sich damit per Ende Februar auf 303 Millionen Franken. Per Ende 2025 lag der Wert bei 256 Millionen.