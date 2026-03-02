Alle Liegenschaften befänden sich an sehr guter Makro- und Mikrolage in der Stadt Zürich und seien voll vermietet, teilte die Fondsgesellschaft Pure Funds am Montag mit. Der Gesamtmarktwert der zugekauften Liegenschaften beläuft sich auf 56 Millionen. Der Wert des Immobilien-Portfolios erhöhe sich damit per Ende Februar auf 303 Millionen Franken. Per Ende 2025 lag der Wert bei 256 Millionen.
Durch die Zukäufe erhöht sich der Wohnanteil des Fonds um 4 Prozentpunkte auf 50 Prozent und der Sollmietertrag um 1,5 auf 10,4 Millionen Franken.
Auf Basis provisorischer Zahlen meldet der Fonds für das Geschäftsjahr 2025 zudem einen Sollmietertrag von «rund» 7,7 Millionen Franken sowie eine Anlagerendite von 6,5 Prozent. Die Ausschüttung an die Aktionäre soll demnach um 20 Rappen auf 4,50 Franken je Fondanteil erhöht werden. Die detaillierten Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr werden am 30. März 2026 publiziert.
Der Fonds ist seit Oktober an der Schweizer Börse kotiert.
cf/ys
(AWP)