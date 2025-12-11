Die Neuemission war deutlich überzeichnet, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Neben bestehenden seien auch neue Investoren gewonnen worden.
Die Anzahl neu ausgegebener Aktien liegt bei gut 306'000. Die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile steigt damit auf knapp 1,69 Millionen. Die Liberierung der neuen Anteile ist für den 12. Dezember vorgesehen.
Der Emissionserlös soll sowohl für den strategiekonformen Erwerb von Liegenschaften als auch zur Senkung der Fremdfinanzierungsquote verwendet werden. Der Fonds ist seit Oktober an der Schweizer Börse kotiert
cf/rw
(AWP)