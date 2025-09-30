Mit der Kotierung soll die Sichtbarkeit des Fonds am Markt erhöht werden, ausserdem sollen die Liquidität und der Zugang für Investoren verbessert werden, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.
Der PSO dürfte gemäss den Angaben in die Indizes «SXI Real Estate Broad» und «SXI Real Estate Funds Broad» aufgenommen werden. Das Portfolio des Fonds umfasst per Ende September 17 Liegenschaften in wirtschaftlich starken Regionen der Schweiz. Per Mitte Jahr lag der Marktwert bei 204,2 Millionen Franken.
Die Netto-Mietzinseinnahmen stiegen im ersten Halbjahr 2025 um gut 30 Prozent auf 3,8 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Die Eigen- und Anlagerendite betrug jeweils 4,7 Prozent (Vorjahr: 2,0 Prozent). Der Nettoinventarwert pro Anteil belief sich per 30. Juni auf 125,82 Franken.
jl/uh
(AWP)