Der Immobilienfonds Pure Swiss Opportunity REF hat im Geschäftsjahr 2025 den Gesamtgewinn um mehr als 150 Prozent auf 13,6 Millionen Franken gesteigert. Die Ausschüttung je Anteil wird nun um 20 Rappen auf 4,50 Franken erhöht, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.