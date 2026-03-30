Die Mieteinnahmen erhöhten sich derweil laut den Angaben um 1,6 Millionen auf 7,7 Millionen Franken. Die Leerstandsquote lag bei 1,4 Prozent am Stichtag. Der Marktwert des Portfolios wuchs um 66,6 Millionen auf 256,3 Millionen Franken.
Im Geschäftsjahr 2025 erwarb der PSO gemäss Communiqué sechs Liegenschaften in Zürich, Lausanne und Bern. Zwei Liegenschaften in Moosleerau und eine Liegenschaft in Sissach wurden laut den Angaben «mit deutlichen Gewinnen» veräussert. Am Stichtag hielt der Fonds somit 18 Liegenschaften.
Der Fonds ist seit dem letzten Oktober an der SIX Swiss Exchange kotiert.
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(AWP)