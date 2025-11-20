Putin: Kiewer Führung auf ihren «goldenen Klos»

Putin sprach erneut der ukrainischen Führung um Präsident Wolodymyr Selenskyj jede Legitimität ab. Spätestens seit dem Ablauf der präsidialen Wahlperiode 2024 sei in Kiew eine «kriminelle Bande» illegal an der Macht. «Diese Leute sitzen auf ihren goldenen Klos und denken wohl kaum an das Schicksal ihres Landes, das Schicksal ihrer einfachen Landsleute», sagte er mit einem Seitenhieb auf einen grossen Korruptions-Skandal in der Ukraine.