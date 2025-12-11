Putin befürwortete demnach den Kurs Maduros, «die nationalen Interessen und die Souveränität des Landes angesichts des wachsenden Drucks von aussen zu schützen». Von militärischer Hilfe Russlands im Zuge der Spannungen mit den USA war keine Rede in der Kremlmitteilung. In der Vergangenheit hatte Moskau auch russische Militärexperten in das Land entsandt. Hinweise darauf, dass Russland Maduro - wie den lange unterstützten syrischen Machthaber Baschar al-Assad - fallenlassen und ihm Asyl gewähren könnte, gab es nicht.