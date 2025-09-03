«Ihre Soldaten haben sich tapfer und heldenhaft geschlagen», sagte der Kremlchef. Kim erwiderte laut Übersetzung des Kremls, dass Nordkorea jederzeit bereit sei, Russland zu helfen, und dies als «brüderliche Verpflichtung» sehe. Das bilaterale Treffen fand am Rande einer grossen chinesischen Militärparade statt, die an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Asien vor 80 Jahren erinnerte.