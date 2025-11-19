Putin als starker Mann präsentiert

Der Kreml hatte in der Vergangenheit immer wieder Putins gute physische Verfassung herausgestellt. So liess sich der russische Präsident etwa mit freiem Oberkörper in der Wildnis ablichten, oder beim Tauchgang nach antiken Amphoren im Meer. Am Steuerknüppel eines Kampfjets wurde Putin, der vor mehr als dreieinhalb Jahren den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, ebenfalls schon fotografiert. Die Aufnahmen sollten damals den Gegensatz demonstrieren zwischen ihm und seinem schon im Amt kranken und bei den Russen zuletzt unbeliebten Vorgänger Boris Jelzin.