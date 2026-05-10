«Europa muss mit am Tisch sitzen»

Europa und die USA hätten eingespielte Verhandlungsteams, hiess es in Regierungskreisen weiter. Die Ukraine stehe gemeinsam mit der Gruppe der E3 - das sind Deutschland, Frankreich und Grossbritannien - für Gespräche stets zur Verfügung. «Europa muss mit am Tisch sitzen. Dafür müssen aber die Bedingungen stimmen.» Zwischen Kiew und Moskau gab es Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs bisher unter Vermittlung der USA, die Europäer sassen nicht mit am Tisch - auch weil der Kreml das ablehnte.