Russland hält Ansprüche auf ukrainisches Gebiet aufrecht

Einen Verzicht auf die russischen Ansprüche bedeutet das allerdings nicht. Gespräche sollten sich an der Realität vor Ort orientieren, also den russischen Eroberungen in der Ukraine, sagte Putin. In allen vier Gebieten hat Russland grosse Territorien unter seine Kontrolle gebracht.