Der russische Präsident Wladimir Putin droht mit der Auflösung der Ukraine als eigenständiger Staat. «Jetzt ist es ganz offensichtlich, dass nicht nur die (ukrainische) Gegenoffensive gescheitert ist, sondern dass die Initiative vollständig in den Händen der russischen Streitkräfte liegt», sagte er am Dienstag im Fernsehen. «Wenn das so weitergeht, könnte die ukrainische Eigenstaatlichkeit einen irreparablen, sehr schweren Schlag erleiden.»