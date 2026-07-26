Kremlchef Wladimir Putin hat von seinen Marinekommandeuren entschlossenes Vorgehen zum Schutz der Flotte gegen angebliche Kaperversuche des Westens gefordert. Dies müsse im Rahmen des internationalen Seerechts erfolgen, «aber entschlossen, so wie man auch gegen Piraterie und Piraten vorgehen muss». Mit dieser Aufforderung an die Kommandeure der verschiedenen Flotten Russlands liess Putin bei dem Treffen in St. Petersburg jedoch offen, ob der geforderte Schutz nur für Tanker unter russischer Flagge oder auch für die Tankschiffe der Schattenflotte Russlands gemeint war.