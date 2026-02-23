Putin hatte den Überfall auf die Ukraine vor vier Jahren am 24. Februar 2022 befohlen. Einmal mehr zeigte sich der russische Präsident auch sicher, dass Russland in dem Krieg siegen werde. «Wir werden unsere umfangreichen Bemühungen zur Stärkung der Armee und der Marine unter Berücksichtigung der internationalen Lage fortsetzen», sagte er. Dabei sollten auch die in der Ukraine gesammelten Kriegserfahrungen genutzt werden./mau/DP/mis