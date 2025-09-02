Russland hatte das Atomkraftwerk im Süden der Ukraine kurz nach Kriegsbeginn besetzt. Wegen der nahen Front und des häufigen Beschusses musste die Anlage inzwischen stillgelegt werden. Das von seiner Leistungsfähigkeit her grösste Kernkraftwerk Europas ist sowohl für die Energieversorgung der von Kiew kontrollierten als auch der von Moskau eroberten Gebiete in der Ukraine wichtig.