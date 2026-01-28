Die Beziehungen zwischen Moskau und Damaskus gelten als kompliziert. Russland hat Assad nicht nur viele Jahre bei dessen Machterhalt militärisch unterstützt, sondern ihm nach seinem Sturz auch Asyl gewährt. Die neue Regierung in Syrien fordert die Auslieferung des ehemaligen Staatspräsidenten, dem sie Kriegsverbrechen vorwirft. Syrien ist für die Logistik russischer Aktivitäten speziell auf dem afrikanischen Kontinent wichtig. Moskau unterhält in dem Nahoststaat Militärbasen./bal/DP/jha