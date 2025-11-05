Bei einer Sitzung des Sicherheitsrates beauftragte er die Ministerien für Verteidigung und Äusseres, die Geheimdienste, aber auch die zivilen Ministerien, Informationen zu sammeln. Das geht aus der Mitschrift des Kremls von der Sitzung hervor. Diese Informationen sollten dann in Vorschläge für mögliche Vorbereitungen auf Atomwaffentests münden, sagte Putin.