Die Ukraine lehnte den Forderungskatalog als absurd ab. «Putin strebt keinen Frieden an, er will die Welt spalten», kommentierte das ukrainische Aussenministerium den Vorstoss. Putins Äusserung sei im Hinblick auf den für das Wochenende geplanten Friedensgipfel in der Schweiz gemacht worden. Der russische Staatschef wolle sich damit erneut international als Friedensstifter für den von ihm selbst ausgelösten Krieg darstellen. «Russland plant keinen Frieden, sondern die Fortsetzung des Krieges, die Besetzung der Ukraine, die Vernichtung des ukrainischen Volkes und eine weitere Aggression in Europa», so die Behörde.