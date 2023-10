Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Explosion bei einem Krankenhaus im Gazastreifen als «fürchterliches Ereignis» bezeichnet und zu umgehenden Verhandlungen im Nahen Osten aufgerufen. Die vielen Toten und Verletzten seien ein «Signal dafür, dass dieser Konflikt so schnell wie möglich beendet werden muss», sagte Putin am Mittwoch in Peking bei einer im russischen Staatsfernsehen übertragenen Pressekonferenz. Nötig seien Verhandlungen. Putin hatte in den vergangenen Tagen die Umsetzung einer Zweistaatenlösung gefordert - mit der Schaffung eines unabhängigen palästinensischen Staates. Zugleich forderte er Sicherheitsgarantien für Israel.

18.10.2023 15:05