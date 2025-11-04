Oreschkin, der wegen der russischen Kriegsführung auch auf westlichen Sanktionslisten steht, vertritt Putin demnach ebenfalls beim Treffen der G20-Staats- und Regierungschefs am 21. und 22. November. In den vergangenen Jahren führte Russlands Aussenminister Sergej Lawrow die Delegation beim G20-Gipfel an. Diesmal lässt auch er sich von einem seiner zahlreichen Vize vertreten - von Alexander Pankin.