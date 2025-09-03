Der Kremlchef sagte auch, dass er darüber mit US-Präsident Donald Trump gesprochen habe. «Donald hat mich gebeten, wenn möglich, ein solches Treffen zu organisieren. Ich habe gesagt: Ja, das ist möglich. Schlussendlich kann Selenskyj, wenn er bereit ist, nach Moskau kommen - ein solches Treffen wird stattfinden», sagte Putin, der sich erstmals vor der Presse äusserte seit seinem Gipfel mit Trump in Alaska Mitte August.