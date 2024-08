Zwar müsse Russland leider gegenwärtig die eigenen Interessen mit der Waffe verteidigen, hiess es am Dienstag nach dem Treffen in Moskau in einer offiziellen russischen Mitteilung unter Anspielung auf den Ukraine-Krieg. Trotzdem sei Russland bewusst, was derzeit im Nahen Osten passiere. «Wir beobachten mit grossem Schmerz und grosser Sorge die humanitäre Katastrophe, die sich in Palästina entwickelt hat», hiess es.