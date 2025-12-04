Im Mittelpunkt des 23. indisch-russischen Gipfeltreffens steht die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Energie und Verteidigung. Beide Seiten streben eine Vertiefung ihrer «besonderen und privilegierten strategischen Partnerschaft» an.
Indien deckt seinen Rohöl-Bedarf zum grössten Teil mit russischen Importen. Auch bezieht das Land einen Grossteil seiner militärischen Ausrüstung aus Russland. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf des Öls finanziert Russland auch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine, dessen Beendigung Modi immer wieder gefordert hat./dg/DP/mis
(AWP)