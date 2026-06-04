Russland nutzt das Wirtschaftsforum, um sich der Welt zu präsentieren und will dabei trotz eines Wachstumseinbruchs seine ökonomische Kraft nach mehr als vier Jahren seines Angriffskriegs gegen die Ukraine und westlichen Sanktionen nach aussen demonstrieren. Zum Beginn des Forums machte ein ukrainischer Drohnenangriff den Plänen aber einen Strich durch die Rechnung. Am frühen Morgen, als Gäste zu der Veranstaltung anreisten, gab es mehrere Stunden Drohnenalarm und über der Millionenmetropole zog schwarzer Rauch auf.