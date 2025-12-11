Kremlchef lobt Kampferfolge - kein Wort zu Friedensverhandlungen

Putin verlor kein Wort zu den laufenden Verhandlungen für eine Beendigung des Krieges und zum Friedensplan von US-Präsident Donald Trump. Er hatte Trumps Plan zwar als Grundlage für Verhandlungen bezeichnet, aber auch klar gesagt, dass Russland seine Ziele auf dem Schlachtfeld erreichen könne, wenn Kiew nicht einlenke. So fordert Putin etwa, dass die Ukraine für einen Waffenstillstand den Donbass komplett übergibt - sich also auch aus jenen Gebieten zurückzieht, die Kiew selbst noch kontrolliert. Die Ukraine hatte solche «Geschenke» in der Vergangenheit stets kategorisch abgelehnt.