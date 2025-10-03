* Festgesetzter Schattentanker in Frankreich

«Das ist Piraterie», sagte Putin. Ihm sei bekannt, dass Frankreich einen Tanker, der angeblich zur russischen Schattenflotte gehört, festhalte. «Der Tanker wurde in neutralen Gewässern festgesetzt.» In Paris wird vermutet, dass das Schiff mit den Drohnenflügen über dänischen Flughäfen zu tun haben könnte. «Jetzt suchen sie dort Militärgüter, Drohnen, noch etwas. Da ist nichts», sagte Putin Er stritt ab, dass Moskau hinter den Drohnenflügen stecke. Die Angst vor russischen Drohnen verglich er mit der UFO-Phobie vor langer Zeit.