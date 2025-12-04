Putin würdigt Trumps Vermittlerrolle

Darüber sei beim jüngsten Besuch der US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner in Moskau nicht gesprochen worden, sagte Putin. Er äusserte sich erstmals selbst zu dem Treffen vom Dienstag und nannte es nützlich. Er würdigte die Vermittlungsversuche von US-Präsident Donald Trump für ein Kriegsende, sagte aber: «Es ist keine leichte Aufgabe zu erreichen, dass zwei Konfliktparteien einen Konsens finden.»