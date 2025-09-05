Putin: Lage in einigen Sektoren nicht einfach

In einigen Sektoren sei die Lage nicht einfach, räumte der Kremlchef ein. «Doch alle verstehen auch, wenn die Inflation die Wirtschaft überspült, dann endet das nicht gut», sagte Putin. Daher müsse die Zentralbank sehr vorsichtig agieren. Diese hatte auch infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine die Zinsen zeitweise auf ein Rekordniveau von 21 Prozent angehoben.