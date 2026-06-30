Nach Daten von «Marinetraffic.com» fuhr das Schiff am Montag an der nördlichen Küste Dänemarks entlang. Laut DR wurde es ab Sonntagmorgen von zwei russischen Kriegsschiffen sowie abwechselnd von der dänischen Marine und deutschen Küstenwache begleitet.
«Die Streitkräfte überwachen routinemässig Schiffe, darunter auch ausländische Staatsschiffe, die die dänischen Meerengen und Hoheitsgewässer durchqueren, mit den dafür vorgesehenen Kapazitäten», teilten die dänischen Streitkräfte DR mit. Schon am Montagabend sendet die «Graceful» allerdings laut «Marinetraffic.com» kein Signal mehr.
Dem dänischen Rundfunk zufolge hatte die Jacht ihren AIS-Sender zum Übertragen des Standorts im August 2022 - rund ein halbes Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine - abgeschaltet.
(AWP)