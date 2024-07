Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) legte in den drei Monaten bis Ende Juni um acht Prozent auf 0,55 Dollar zu. Während Qiagen beim Umsatz in etwa die Erwartungen der Analysten getroffen hat, fiel das Ergebnis besser aus als erwartet. Unter dem Strich fiel aufgrund von Restrukturierungskosten ein Verlust von 183 Millionen Dollar an. Im Vorjahr hatte Qiagen noch einen Gewinn von 81 Millionen Dollar ausgewiesen./mne/zb