Die allgemeine Nachfrageflaute in der Biotechindustrie nach der Pandemie hat auch Qiagen im vergangenen Jahr zu spüren bekommen. Umsatz und Ergebnis des Diagnostikspezialisten und Laborzulieferers gingen zurück, doch zum Jahresende ging es erstmals seit mehreren Quartalen wieder aufwärts. 2024 will der Dax -Konzern nun zumindest wieder leicht wachsen. Dabei setzt der Vorstand um Chef Thierry Bernard vor allem auf die zweite Jahreshälfte Auch die Profitabilität soll sich leicht verbessern, trotz voraussichtlich geringerer Zinserträge, einer höheren Steuerquote sowie Investitionen in das Bioinformatik-Geschäft, wie Qiagen am Dienstagabend mitteilte.

08.02.2024 14:10