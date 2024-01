Je 25 ausgegebene Qiagen-Aktien werden in dem mehrstufigen Prozess zunächst zu 24,25 neuen Qiagen-Aktien konsolidiert. Dies führt zu einer Verringerung von etwa 6,9 Millionen Aktien gegenüber dem Stand von 230,8 Millionen Papieren Ende 2023. Nach der Konsolidierung erfolgt eine Kapitalrückzahlung an eingetragene Aktionäre in Höhe von 1,28 US-Dollar je vor dem Split gehaltener Aktie.