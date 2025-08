Unter dem Strich schaffte es Qiagen in den drei Berichtsmonaten von April bis Juni wieder in die schwarzen Zahlen: Als Konzernergebnis standen 96 Millionen Dollar in der Bilanz, im Vorjahr war wegen Restrukturierungskosten noch ein Verlust von 183 Millionen Dollar angefallen./he/tav/mne/mis