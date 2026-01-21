Jefferies-Analyst Tycho Peterson hält unterdessen einen Übernahmepreis von 60 Dollar je Aktie für angemessen, umgerechnet aktuell gut 51 Euro. Nach seiner Einschätzung ist der Zeitpunkt für einen Deal so günstig wie nie - und nicht nur wegen des Weggangs von Bernard. Er hält seitens mehrerer grosser Anbieter ein Interesse an Qiagen für möglich, da es dies bereits in der Vergangenheit mehrfach gegeben habe. Dabei könne Qiagen nach dem Ende der Corona-Pandemie mit einem Produktportfolio punkten, das «hochgradig differenziert» sei. Hinzu komme, dass die Börsenbewertung von Qiagen trotz einer überzeugenden geschäftlichen Wachstumsbasis derjenigen der Wettbewerber hinterherhinke.