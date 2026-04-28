Das Erlösplus dürfte ohne Berücksichtigung von Währungseffekten der gesenkten Prognose zufolge nur bei ein bis zwei Prozent liegen. Bisher hatte Qiagen mindestens fünf Prozent Wachstum angestrebt. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) soll nun bei mindestens 2,43 US-Dollar liegen statt bei mindestens 2,50 Dollar zuvor.