Der Stopp der Systeme Neumodx 96 und 288 dürfte Restrukturierungskosten vor Steuern von rund 400 Millionen US-Dollar (knapp 367,9 Mio Euro) mit sich ziehen. Diese werden vorwiegend im zweiten Quartal erwartet. «Diese Entscheidung unterstreicht unsere Entschlossenheit, uns auf Bereiche zu fokussieren, in denen wir profitable Führungspositionen aufbauen können», sagte Bernard. Er wolle frei werdende Ressourcen in andere Portfoliobereiche investieren. Neumodx-Kunden will Qiagen in einer Übergangszeit bis 2025 unterstützen.