2025 erhielt das Unternehmen vor allem von seinen wichtigsten Wachstumsträgern Schwung. Der Erlös stieg um sechs Prozent auf knapp 2,09 Milliarden Dollar (ca 1,77 Mrd Euro). Im Schlussquartal schwächte sich die Wachstumsdynamik zwar ab, dennoch liefen die drei Monate besser als vom Konzern selbst und auch von Analysten erwartet. Unter dem Strich konnte Qiagen seinen Gewinn auf 425 Millionen Dollar verfünffachen - ein Jahr zuvor hatten noch Restrukturierungskosten kräftig auf das Ergebnis gedrückt. Trotz eines Bremseffekts durch die US-Zölle stiegen 2025 auch das operative Ergebnis und die entsprechende Marge deutlich.