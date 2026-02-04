Qiagen hat 2025 von einer anziehenden Nachfrage nach seinen Kernprodukten profitiert. Im Schlussquartal schwächte sich die Wachstumsdynamik zwar ab, dennoch liefen die drei Monate besser als vom Labordienstleister und Diagnostikkonzern selbst und auch von Analysten erwartet. Im neuen Jahr 2026 will der Dax-Konzern in etwa so stark wachsen wie im vergangenen und seinen Gewinn weiter steigern. Für das erste Quartal bahnt sich indes ein minimaler Ergebnisrückgang an, wie das Unternehmen am späten Mittwochabend verkündete. Grund seien - wie bereits bekannt - die jüngste Übernahme des US-Biotechunternehmens Parse, aber auch Zölle. Die im Dax reagierte Aktie auf die Nachrichten im nachbörslichen US-Handel nicht spürbar.